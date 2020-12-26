Euro
9.26
Dolar
7.56
BIST 100
1,426.03
Altın
1,878.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık, Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca: Yurdun çeşitli bölgelerinden toplanan örneklerde gen mutasyonuna rastlanmadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yurdun çeşitli bölgelerinden toplanan örneklerde İngiltere'nin rapor ettiği gen mutasyonuna rastlanmamıştır." ifadelerini kullandı.

Buket Güven   | 26.12.2020
Sağlık Bakanı Koca: Yurdun çeşitli bölgelerinden toplanan örneklerde gen mutasyonuna rastlanmadı

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "virüs mutasyonu" ile ilgili, "Virüste mutasyon ve varyasyon değişikliklerinin izlenmesi için Halk Sağlığı referans laboratuvarlarımız düzenli olarak ülkemizin çeşitli bölgelerinden örnekleri incelemektedir." değerlendirmesini yaptı.

Koca, şunları kaydetti:

"Bu incelemeler kapsamında belirlenen varyasyon ve mutasyonlar Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşılmaktadır. Mutasyon tedbir uygulamaları kapsamında son dönemde İngiltere'den ülkemize gelen ve test sonucu pozitif çıkan kişilerin PCR örnekleri ile ülkemizin çeşitli bölgelerinden örnekler referans laboratuvarımızda tam gen sekanslama yöntemi ile incelenmiştir. Ne son dönemde yurda ilgili ülkelerden giriş yapan PCR pozitif vakalardan alınan numunelerde ne de yurdun çeşitli bölgelerinden toplanan örneklerde İngiltere'nin rapor ettiği gen mutasyonuna rastlanmamıştır."

Bakan Koca, ayrıca düzenli incelemelerin devam edeceğini bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde tedavisi süren Kovid-19 hastası sayısı 22 milyonu aştı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Sağlık Bakanı Koca: Yurdun çeşitli bölgelerinden toplanan örneklerde gen mutasyonuna rastlanmadı
Almanya'da ilk Kovid-19 aşısı yapıldı
Türkiye'de son 24 saatte 15 bin 118 kişinin testi pozitif çıktı, 253 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Dünya genelinde tedavisi süren Kovid-19 hastası sayısı 22 milyonu aştı

Dünya genelinde tedavisi süren Kovid-19 hastası sayısı 22 milyonu aştı

Londra'da artık evde yapılacak doğumlarda ambulans garantisi verilemiyor

Biden'dan Trump'a Kovid-19 ekonomik destek paketini imzalaması çağrısı

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Koronavirüs salgınında son 24 saat
Sağlık Bakanı Koca: Yurdun çeşitli bölgelerinden toplanan örneklerde gen mutasyonuna rastlanmadı

Sağlık Bakanı Koca: Yurdun çeşitli bölgelerinden toplanan örneklerde gen mutasyonuna rastlanmadı
Yargıtay 4. Ceza Dairesi Üyesi Nihat Altunok vefat etti

Yargıtay 4. Ceza Dairesi Üyesi Nihat Altunok vefat etti