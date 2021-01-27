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Sağlık, Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca: Yarın sabahtan itibaren 75 yaş üzerindeki vatandaşlarımızı aşılamaya başlayacağız

Sağlık Bakanı Koca, "Yarın sabahtan itibaren 75 yaş üzerindeki vatandaşlarımızı sağlık kuruluşlarında aşılamaya başlayacağız." dedi.

Selma Kasap   | 27.01.2021
Sağlık Bakanı Koca: Yarın sabahtan itibaren 75 yaş üzerindeki vatandaşlarımızı aşılamaya başlayacağız Fotoğraf: Aytuğ Can Sencar/AA

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "(Kovid-19) Alınan tedbirlerle vaka sayısında yüzde 80'e varan hızlı bir düşüş sağlandı." dedi.

Sağlık Bakanı Koca, "Yarın sabahtan itibaren 75 yaş üzerindeki vatandaşlarımızı sağlık kuruluşlarında aşılamaya başlayacağız." diye konuştu.

Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Dünyada artan risk durumu göz önüne alındığında tedbirlere sıkı sıkıya uymaya devam etmemiz gerektiği ortadadır. Tedbirlerdeki kontrolsüz gevşemeler bir sonrakini daha zor atlatabileceğimiz dalgalanmalara yol açabilir. Tedbir, temkini elden bırakmamalıyız."

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