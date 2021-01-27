Sağlık Bakanı Koca: Yarın sabahtan itibaren 75 yaş üzerindeki vatandaşlarımızı aşılamaya başlayacağız
Sağlık Bakanı Koca, "Yarın sabahtan itibaren 75 yaş üzerindeki vatandaşlarımızı sağlık kuruluşlarında aşılamaya başlayacağız." dedi.
Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "(Kovid-19) Alınan tedbirlerle vaka sayısında yüzde 80'e varan hızlı bir düşüş sağlandı." dedi.
Sağlık Bakanı Koca, "Yarın sabahtan itibaren 75 yaş üzerindeki vatandaşlarımızı sağlık kuruluşlarında aşılamaya başlayacağız." diye konuştu.
Bakan Koca, şunları kaydetti:
"Dünyada artan risk durumu göz önüne alındığında tedbirlere sıkı sıkıya uymaya devam etmemiz gerektiği ortadadır. Tedbirlerdeki kontrolsüz gevşemeler bir sonrakini daha zor atlatabileceğimiz dalgalanmalara yol açabilir. Tedbir, temkini elden bırakmamalıyız."
Bilim Kurulumuzda aşı programını ve öncelikli grupların durumunu değerlendirdik. Mutasyonun salgının seyrine etkisi ve salgının ülkemizdeki seyri gündemimizdeydi. pic.twitter.com/vQj0QK0d2u— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 27, 2021
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