Sağlık Bakanı Koca: Veliler çocukları için aşı talebinde bulunabilir
Sağlık Bakanı Koca, Velilerin, E-Nabız üzerinden çocukları için aşı talebinde bulunabildiğini belirterek, "Yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıracak 18 yaşından küçük kişiler de aşı talebinde bulunabiliyorlar." dedi.
Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgın hastalığı gündemimizden çıkarmalıyız. Ancak bunu hastalığı yok sayarak, salgını bitti kabul ederek yapamayız. Salgının farkında ve tedbirlere uyarak bunu yapmalıyız. dedi.
Koca, "3 doz aşı olmuş kişilerin 2 doz aşı olmuş kişilere göre hastalığa yakalanma oranında, hastaneye ve yoğun bakıma yatışta daha iyi korunduğu anlaşıldı. E-Nabız web sayfasından girerek veliler, çocukları için aşı talebinde bulunabiliyor. Bununla birlikte 12 yaşından büyük ve kronik hastalığı olan çocuklarımız için de aşı tanımlaması yapılmış durumdadır. Ülkemizde yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıracak 18 yaşından küçük kişiler de aşı talebinde bulunabiliyorlar." ifadelerini kullandı.
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