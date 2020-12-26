Euro
9.26
Dolar
7.56
BIST 100
1,426.03
Altın
1,878.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık, Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca: Toplanan çeşitli örneklerde İngiltere'nin rapor ettiği gen mutasyonuna rastlanmadı

Sağlık Bakanı Koca, "Yurdun çeşitli bölgelerinden toplanan örneklerde İngiltere'nin rapor ettiği gen mutasyonuna rastlanmamıştır." dedi.

Mümin Altaş   | 26.12.2020
Sağlık Bakanı Koca: Toplanan çeşitli örneklerde İngiltere'nin rapor ettiği gen mutasyonuna rastlanmadı

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yurdun çeşitli bölgelerinden toplanan örneklerde İngiltere'nin rapor ettiği gen mutasyonuna rastlanmamıştır." dedi.

Koca, "Virüste mutasyon ve varyasyon değişikliklerinin izlenmesi için Halk Sağlığı referans laboratuvarlarımız düzenli olarak ülkemizin çeşitli bölgelerinden örnekleri incelemektedir. Belirlenen varyasyon ve mutasyonlar Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşılmaktadır." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca: Toplanan çeşitli örneklerde İngiltere'nin rapor ettiği gen mutasyonuna rastlanmadı
Almanya'da ilk Kovid-19 aşısı yapıldı
Türkiye'de son 24 saatte 15 bin 118 kişinin testi pozitif çıktı, 253 kişi hayatını kaybetti
BioNTech kurucu ortağı Uğur Şahin: Türkiye için Mart sonuna kadar 4,5 milyon aşı dozu planladık
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 338 bini aştı

Benzer haberler

Sağlık Bakanı Koca: Toplanan çeşitli örneklerde İngiltere'nin rapor ettiği gen mutasyonuna rastlanmadı

Sağlık Bakanı Koca: Toplanan çeşitli örneklerde İngiltere'nin rapor ettiği gen mutasyonuna rastlanmadı

Yargıtay 4. Ceza Dairesi Üyesi Nihat Altunok vefat etti

Türkiye'de son 24 saatte 15 bin 118 kişinin testi pozitif çıktı, 253 kişi hayatını kaybetti

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 338 bini aştı

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 338 bini aştı
İngiltere'de belirlenen Kovid-19'un hızlı yayılan türü İspanya'da da tespit edildi

İngiltere'de belirlenen Kovid-19'un hızlı yayılan türü İspanya'da da tespit edildi
'Fırına ve alışverişe gidiyorum' bahanesiyle kısıtlamayı ihlal edenlere cezai işlem uygulandı

'Fırına ve alışverişe gidiyorum' bahanesiyle kısıtlamayı ihlal edenlere cezai işlem uygulandı