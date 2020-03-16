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Sağlık, Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca: Toplam vaka sayımız 18

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin, "Yeni vaka sayısı toplam 12'dir. Bunlardan 2'si ilk vakamızın temas çevresindendir. Şu ana kadar toplam vaka sayımızsa 18'dir." ifadesini kullandı.

Hamdi Çelikbaş   | 16.03.2020
Sağlık Bakanı Koca: Toplam vaka sayımız 18

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ilk vakanın gözlemde tutulan çevresindeki 2 kişiye tanı konulduğu bilgisini paylaşarak, "Avrupa'dan gelmiş 7, Amerika'dan gelmiş 3 vakamız var. Yeni vaka sayısı toplam 12'dir. Bunlardan 2'si ilk vakamızın temas çevresindendir. Şu ana kadar toplam vaka sayımızsa 18'dir." ifadelerini kullandı.

Durumun üzücü olduğunu belirten Koca, "Tespit edilmiş her vaka, her izolasyon hepimiz için emniyettir." değerlendirmesinde bulundu.

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Sağlık Bakanı Koca: Toplam vaka sayımız 18
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