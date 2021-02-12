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Türkiye, Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca: Şu ana kadar Kovid-19 aşısı yapılan yurttaşlarımızın sayısı 3,5 milyonun üzerinde

Sağlık Bakanı Koca, "(Kovid-19) Şu ana kadar aşısı yapılan yurttaşlarımızın sayısı 3,5 milyonun üzerinde." dedi.

Mehmet Tosun   | 12.02.2021
Sağlık Bakanı Koca: Şu ana kadar Kovid-19 aşısı yapılan yurttaşlarımızın sayısı 3,5 milyonun üzerinde

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ana kadar 3,5 milyonun üzerinde vatandaşa yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapıldığını bildirdi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şu ana kadar aşısı yapılan yurttaşlarımızın sayısı 3,5 milyonun üzerinde. Bugün 65 yaş üstü büyüklerimiz de kolları sıvadı." ifadelerini kullandı.

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