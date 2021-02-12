Sağlık Bakanı Koca: Şu ana kadar Kovid-19 aşısı yapılan yurttaşlarımızın sayısı 3,5 milyonun üzerinde
Sağlık Bakanı Koca, "(Kovid-19) Şu ana kadar aşısı yapılan yurttaşlarımızın sayısı 3,5 milyonun üzerinde." dedi.
Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ana kadar 3,5 milyonun üzerinde vatandaşa yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapıldığını bildirdi.
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şu ana kadar aşısı yapılan yurttaşlarımızın sayısı 3,5 milyonun üzerinde. Bugün 65 yaş üstü büyüklerimiz de kolları sıvadı." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.