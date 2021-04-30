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Sağlık, Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca: Sputnik V aşısının acil kullanımına onay verildi

Ahmet Sertan Usul   | 30.04.2021
Sağlık Bakanı Koca: Sputnik V aşısının acil kullanımına onay verildi

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanı Koca, "Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu yaptığı inceleme ve değerlendirme sonunda Sputnik V aşısının acil kullanımına onay vermiştir." dedi. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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