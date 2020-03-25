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Türkiye, Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca: Son 24 saatte 15 hastamız hayata veda etti

Sağlık Bakanı Koca, "Son 24 saatte 5 bin 35 test sonuçlandı. 561 tanı kondu, 15 hastamız hayata veda etti." dedi.

Kemal Karadağ   | 25.03.2020
Sağlık Bakanı Koca: Son 24 saatte 15 hastamız hayata veda etti Fotoğraf: Aytuğ Can Sencar/AA

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 15 kişinin daha hayatını kaybettiğini, bugüne kadar vefat eden hasta sayısının 59 olduğunu bildirdi.

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Son 24 saatte 5 bin 35 test sonuçlandı, 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2 bin 433. Sayılar, kayıp acısını, endişeyi ifade edemez. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar." ifadesini kullandı.

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