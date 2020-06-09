Euro
7.68
Dolar
6.79
BIST 100
110,655.30
Altın
1,691.84
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca: Salgını, maske ve sosyal mesafe kuralına uyarak yenebiliriz

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin, "Salgını, maske ve sosyal mesafe kuralına uyarak yenebiliriz. Uymayanları, nazikçe uyaranlara da teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Yeşim Sert Karaaslan   | 09.06.2020
Sağlık Bakanı Koca: Salgını, maske ve sosyal mesafe kuralına uyarak yenebiliriz Fotoğraf: Aytuğ Can Sencar/AA

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Kovid-19 tedbirlerine ilişkin paylaşımlarda bulundu.

Vatandaşların çoğunun tedbirlere uyduğunu belirten Koca, şunları kaydetti:

"Özellikle gençler! Geri dönüşsüz başarı için, eski kısıtlara kıyasla küçük bazı zorlukları, uyum içinde, hep birlikte benimseyelim. Salgını, maske ve sosyal mesafe kuralına uyarak yenebiliriz. Uymayanları nazikçe uyaranlara da teşekkür ederim."

"Seyahate çıkarken aldığınız tedbirleri evde bırakmayın"

Bakan Koca ayrıca, "Yaz geldi. Büyüklerimiz dahil birçoğumuz, köyümüze, kentimize ya da tatile gidiyoruz. Uzun yolun başı ve sonu çok dikkat istiyor. Biniş ve inişte kalabalığa karşı mesafeli, maskeli olmalıyız. İhmaller, kötü ihtimali büyütür. Şimdiye dek aldığımız tedbirleri elden bırakmayalım." uyarısında bulundu.

Koca, "Seyahate çıkarken aldığınız tedbirleri evde bırakmayın." mesajını da paylaştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mısır'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 1271 oldu
Kolombiya'da Kovid-19 vaka sayısı 40 bini geçti
Peru'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 106 kişi öldü
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 50 bini geçti
'Salgını, maske ve sosyal mesafe kuralına uyarak yenebiliriz'

Benzer haberler

'Salgını, maske ve sosyal mesafe kuralına uyarak yenebiliriz'

'Salgını, maske ve sosyal mesafe kuralına uyarak yenebiliriz'

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Toplum Bilimleri Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi

Uzmanlardan doğru maske kullanımı uyarısı

Uzmanlardan doğru maske kullanımı uyarısı
Meslek lisesi öğretmenleri LGS gözetmenlerine de koruyucu siperlik üretiyor

Meslek lisesi öğretmenleri LGS gözetmenlerine de koruyucu siperlik üretiyor
İzmir Kordonboyu'nda hafta sonu yoğunluğu

İzmir Kordonboyu'nda hafta sonu yoğunluğu