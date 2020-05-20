Sağlık Bakanı Koca: Salgına karşı aldığımız tedbirler toplum tarafından kabul gördü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kovid-19 salgınına karşı aldığımız tedbirler toplum tarafından kabul gördü." dedi.
Ankara
KORONAVİRÜS HABERLERİ
- KORONAVİRÜS NEDİR: Bir bakışta koronavirüs salgını
- NE YAPMALIYIZ: Koronavirüsten nasıl korunuruz
- A'DAN Z'YE KOVİD-19 REHBERİ: Koronavirüsle ilgili aradığınız tüm cevaplar
- RAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleri
- SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ: Türkiye günlük ve genel koronavirüs tablosu
- ŞÜPHELERİNİZ Mİ VAR: Sağlık Bakanlığı online koronavirüs kontrol uygulaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kovid-19 salgınına karşı aldığımız tedbirler toplum tarafından kabul gördü." dedi.
Sağlık Bakanı Koca, "Koronavirüse karşı mücadelemiz, yakın dönemdeki en büyük seferberliğimizdi." ifadesinde bulundu.
Sağlık Bakanı Koca, "Vaka sayısı binin altına düştüğünde, bu düşüş nihai başarının işaret fişeği olacaktır." diye konuştu.
Sağlık Bakanı Koca, "Bayram günlerinde tedbirlere uyarsak sonrasında daha özgür olabiliriz." açıklamasında bulundu.
Sağlık Bakanı Koca, "Mücadelenin daha ne kadar süreceğini bilemediğimiz için hayatı yeniden planlıyoruz." dedi.
Sağlık Bakanı Koca, "Risk hala dolaşımdadır. Yeni hasta sayısının azalması güvence değildir. Sokağa maskesiz çıkılmamalı, sosyal mesafe kuralına uyulmalıdır." ifadesinde bulundu.
Sağlık Bakanı Koca, "Mücadelenin birinci döneminde başardık, bu döneminde de başaracağımızdan kuşku duymuyorum." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.