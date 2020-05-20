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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklamasında bulunuyor
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Türkiye, Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca: Salgına karşı aldığımız tedbirler toplum tarafından kabul gördü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kovid-19 salgınına karşı aldığımız tedbirler toplum tarafından kabul gördü." dedi.

Serdar Açıl   | 20.05.2020
Sağlık Bakanı Koca: Salgına karşı aldığımız tedbirler toplum tarafından kabul gördü Fotoğraf: Aytuğ Can Sencar/AA

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kovid-19 salgınına karşı aldığımız tedbirler toplum tarafından kabul gördü." dedi.

Sağlık Bakanı Koca, "Koronavirüse karşı mücadelemiz, yakın dönemdeki en büyük seferberliğimizdi." ifadesinde bulundu.

Sağlık Bakanı Koca, "Vaka sayısı binin altına düştüğünde, bu düşüş nihai başarının işaret fişeği olacaktır." diye konuştu.

Sağlık Bakanı Koca, "Bayram günlerinde tedbirlere uyarsak sonrasında daha özgür olabiliriz." açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı Koca, "Mücadelenin daha ne kadar süreceğini bilemediğimiz için hayatı yeniden planlıyoruz." dedi.

Sağlık Bakanı Koca, "Risk hala dolaşımdadır. Yeni hasta sayısının azalması güvence değildir. Sokağa maskesiz çıkılmamalı, sosyal mesafe kuralına uyulmalıdır." ifadesinde bulundu.

Sağlık Bakanı Koca, "Mücadelenin birinci döneminde başardık, bu döneminde de başaracağımızdan kuşku duymuyorum." diye konuştu.

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