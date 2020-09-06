Sağlık Bakanı Koca: Sağlık çalışanlarına yapılan ek ödeme süresi 3 ay uzatıldı
Sağlık Bakanı Koca, sağlık çalışanlarına yapılan ek ödeme süresinin salgın nedeniyle 3 ay daha uzatıldığını açıkladı.
Ankara
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, sağlık çalışanlarına yapılan ek ödeme süresinin salgın nedeniyle 3 ay daha uzatıldığını belirtti.
Sağlık çalışanlarımıza yapılan ek ödeme süresi pandemi nedeniyle 3 ay daha uzatılmıştır. Canla başla verilen mücadelenin karşılığı elbette bu değil, biliyorum.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 6, 2020
Koca, "Canla başla verilen mücadelenin karşılığı elbette bu değil, biliyorum." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.