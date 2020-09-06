Euro
8.83
Dolar
7.45
BIST 100
1,086.32
Altın
1,933.79
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca: Sağlık çalışanlarına yapılan ek ödeme süresi 3 ay uzatıldı

Sağlık Bakanı Koca, sağlık çalışanlarına yapılan ek ödeme süresinin salgın nedeniyle 3 ay daha uzatıldığını açıkladı.

Duygu Yener   | 06.09.2020
Sağlık Bakanı Koca: Sağlık çalışanlarına yapılan ek ödeme süresi 3 ay uzatıldı

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, sağlık çalışanlarına yapılan ek ödeme süresinin salgın nedeniyle 3 ay daha uzatıldığını belirtti.

Koca, "Canla başla verilen mücadelenin karşılığı elbette bu değil, biliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Belçika'da Kovid-19 vakaları yeniden artışta
Okullarda yüz yüze eğitim için 'yeni vaka sayısı 500'ün altına inmeli' tavsiyesi
Sağlık Bakanı Koca: Sağlık çalışanlarına yapılan ek ödeme süresi 3 ay uzatıldı
İran'da son 24 saatte 139 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Doç. Dr. Aysel Milanlıoğlu'ndan 'koronavirüs inmeye neden olabilir' uyarısı

Benzer haberler

Sağlık Bakanı Koca: Sağlık çalışanlarına yapılan ek ödeme süresi 3 ay uzatıldı

Sağlık Bakanı Koca: Sağlık çalışanlarına yapılan ek ödeme süresi 3 ay uzatıldı

Sağlık Bakanı Koca'dan KPSS adaylarına uyarı

Bakan Koca, Kovid-19'a ilişkin "bilimsel araştırmalara müdahale" iddiasını The Lancet'te yalanladı

Sağlık Bakanı Koca: Salgın nedeniyle ülke genelinde farklılıklar olsa da hastanelerimizin yükü artıyor

Sağlık Bakanı Koca: Salgın nedeniyle ülke genelinde farklılıklar olsa da hastanelerimizin yükü artıyor
Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına iyi haber

Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına iyi haber
Sağlık Bakanı Koca: Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 51

Sağlık Bakanı Koca: Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 51