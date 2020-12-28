Euro
9.08
Dolar
7.45
BIST 100
1,439.29
Altın
1,872.55
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık, Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca: Sağlık çalışanlarımızın mücadelesine tedbirlere uyarak destek olalım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının Kovid-19'la mücadelesine tedbirlere uyarak destek olunması çağrısı yaptı.

Barış Kılıç   | 28.12.2020
Sağlık Bakanı Koca: Sağlık çalışanlarımızın mücadelesine tedbirlere uyarak destek olalım Fotoğraf: Aytuğ Can Sencar/AA

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki hesabından, "Sağlık çalışanlarımızın mücadelesine tedbirlere uyarak destek olalım. Tedbirlerin aynı zamanda sosyal hayatımızın güvencesi olduğunu unutmayalım." mesajıyla video paylaştı.

Görüntülerde, solunum desteği sağlanan bir sağlık çalışanının, "İnsanlar sevdiklerine tekrar kavuşabilsin istedim. Canla başla çalıştım. Şimdi de kendi sevdiklerime kavuşmak için gün sayıyorum. Ne olurdu herkes özveri gösterseydi bizim gibi? Canım kızım, büyüdüğünü görmek istiyorum." ifadelerinin aktarılmasının ardından şu mesaj paylaşıldı:

"Eski normallerimize mesafe koyduğumuzda sadece kendimizi değil, temas ettiğimiz herkesi korumuş oluruz. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymak, kendimize, sevdiklerimize ve ülkemize karşı vicdani sorumluluğumuzdur. Sağlımızın ve sosyal hayatımızın güvencesi budur."

Videonun sonunda, "Unutmayın, bulaşma durumunda hemen kendinizi izole etmeniz virüsün çevrenize yayılmasını engelleyecek. Sağlık ekiplerimizin yönlendirmeleri doğrultusunda tedaviye ne kadar erken başlarsanız hastalık o kadar hafif seyredecek ve daha ağır durumlardan korunmuş olacaksınız." mesajına yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere'de son 24 saatte 41 bin 385 Kovid-19 vakası görüldü
Arsenal'in Brezilyalı stoperi Gabriel'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
ABD'de salgına rağmen son 10 günde 10,2 milyon kişi seyahat etti
Sağlık Bakanı Koca: Sağlık çalışanlarımızın mücadelesine tedbirlere uyarak destek olalım
Almanya'da 8 kişiye yanlışlıkla 5 kat fazla doz Kovid-19 aşısı vuruldu

Benzer haberler

Sağlık Bakanı Koca: Sağlık çalışanlarımızın mücadelesine tedbirlere uyarak destek olalım

Sağlık Bakanı Koca: Sağlık çalışanlarımızın mücadelesine tedbirlere uyarak destek olalım

Sağlık Bakanı Koca: Aşılamada vatandaşımızı zorlayıcı bir uygulama olmayacak

Sağlık Bakanı Koca, 4 ilin valisi ve sağlık müdürleriyle görüştü: Kısıtlamaların neticelerini alıyoruz

FETÖ'cülerin şikayetiyle ABD'deki Türk çatı kuruluşunun hesabını askıya alan Twitter'a tepkiler sürüyor

FETÖ'cülerin şikayetiyle ABD'deki Türk çatı kuruluşunun hesabını askıya alan Twitter'a tepkiler sürüyor
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sağlıkçılara teşekkür etti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sağlıkçılara teşekkür etti
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: Twitter'ın TASC'ın hesabını askıya alması kabul edilemez

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: Twitter'ın TASC'ın hesabını askıya alması kabul edilemez