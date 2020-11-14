Sağlık Bakanı Koca: Maskenizi sizi koruyacak şekilde kullanın
Sağlık Bakanı Koca, maskesini burnu açıkta bırakacak şekilde kullananları, "Maskenizi sizi koruyacak şekilde kullanın." şeklinde uyardı.
Ankara
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, burnun altına indirilmiş maskenin yarısı kesilmiş maskeden farkı olmadığını belirterek şunları kaydetti:
"Maskenizi burnu açıkta bırakacak şekilde takarsanız, bir yarısını kullanmış olursunuz. Koronavirüs ağızdan daha çok burun yoluyla nefes alıp verirken bulaşıyor. Maskenizi sizi koruyacak şekilde kullanın."
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Burnun altına indirilmiş maskenin, yarısı kesilmiş maskeden bir farkı yok. Maskenizi burnu açıkta bırakacak şekilde takarsanız, bir yarısını kullanmış olursunuz. Koronavirüs ağızdan daha çok burun yoluyla, nefes alıp verirken bulaşıyor. Maskenizi sizi koruyacak şekilde kullanın. pic.twitter.com/143ht7wMG7— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 14, 2020