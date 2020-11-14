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Sağlık, Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca: Maskenizi sizi koruyacak şekilde kullanın

Sağlık Bakanı Koca, maskesini burnu açıkta bırakacak şekilde kullananları, "Maskenizi sizi koruyacak şekilde kullanın." şeklinde uyardı.

Aybüke İnal Kamacı   | 14.11.2020
Sağlık Bakanı Koca: Maskenizi sizi koruyacak şekilde kullanın

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, burnun altına indirilmiş maskenin yarısı kesilmiş maskeden farkı olmadığını belirterek şunları kaydetti:

"Maskenizi burnu açıkta bırakacak şekilde takarsanız, bir yarısını kullanmış olursunuz. Koronavirüs ağızdan daha çok burun yoluyla nefes alıp verirken bulaşıyor. Maskenizi sizi koruyacak şekilde kullanın."

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