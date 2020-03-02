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Türkiye, Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüse karşı Türkiye'yi korumak için her tedbiri almaya devam ediyoruz

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip koronavirüse karşı Türkiye'yi korumak için her türlü tedbiri almaya devam ettiklerini bildirdi.

Duygu Yener   | 02.03.2020
Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüse karşı Türkiye'yi korumak için her tedbiri almaya devam ediyoruz

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle İran, Irak ve Gürcistan sınırlarında alınan önlemlere ilişkin paylaşımda bulundu. 

İran ile sınırların 23 Şubat'ta karşılıklı olarak kapatıldığını, Irak ile karayolu geçişlerinin de karşılıklı olarak durdurulduğunu hatırlatan Koca, uygulamanın mevcut koşullara bağlı ve geçici olduğuna işaret etti. 

İran, Irak ve Gürcistan ile olan 8 sınır kapısında sahra hastanelerinin kurularak üst düzey önlemlerin alındığını vurgulayan Koca, "Ambulanslarımız ve ekiplerimiz, UMKE araçlarımız, UMKE ekiplerimiz, lojistik araçlarımız sınır bölgelerinde görev başındalar. Yeni koronavirüs hastalığına karşı ülkemizi titizlikle korumak için gerekli her tedbiri almaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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