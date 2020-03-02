Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüse karşı Türkiye'yi korumak için her tedbiri almaya devam ediyoruz
Sağlık Bakanı Koca, yeni tip koronavirüse karşı Türkiye'yi korumak için her türlü tedbiri almaya devam ettiklerini bildirdi.
Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle İran, Irak ve Gürcistan sınırlarında alınan önlemlere ilişkin paylaşımda bulundu.
🚧⛔ İRAN • IRAK • GÜRCİSTAN— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 2, 2020
sınırlarımızda alınan önlemler. pic.twitter.com/okAmFBrFnl
İran ile sınırların 23 Şubat'ta karşılıklı olarak kapatıldığını, Irak ile karayolu geçişlerinin de karşılıklı olarak durdurulduğunu hatırlatan Koca, uygulamanın mevcut koşullara bağlı ve geçici olduğuna işaret etti.
İran, Irak ve Gürcistan ile olan 8 sınır kapısında sahra hastanelerinin kurularak üst düzey önlemlerin alındığını vurgulayan Koca, "Ambulanslarımız ve ekiplerimiz, UMKE araçlarımız, UMKE ekiplerimiz, lojistik araçlarımız sınır bölgelerinde görev başındalar. Yeni koronavirüs hastalığına karşı ülkemizi titizlikle korumak için gerekli her tedbiri almaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.