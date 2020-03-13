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Türkiye, Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs tanısı konan bir hastamız daha var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam sonuçlanan teste göre bir kişinin daha koronavirüse yakalandığını bildirdi.

Ömer Olcay   | 13.03.2020
Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs tanısı konan bir hastamız daha var

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam sonuçlanan teste göre bir kişinin daha koronavirüse yakalandığını bildirdi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün akşam sonuçlanan test, üzücü bir öngörüyü doğruladı. Bir hastamız daha var. İlk hastamızın tanı konur konmaz takibe alınan çevresindendir. Virüsün olası yayılımını bu sınırlar içinde tutabilmek için gerekli tedbirlere başvurduk. Sorunun üstesinden birlikte geleceğiz." ifadelerini kullandı.

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