Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs salgınında tekrar bir artış yaşanıyor
Sağlık Bakanı Koca, "Mart ayından beri büyük bir mücadele verdiğimiz koronavirüs salgınında tekrar bir artış yaşanıyor." dedi.
Van
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Mart ayından beri büyük bir mücadele verdiğimiz koronavirüs salgınında tekrar bir artış yaşanıyor." dedi.
Koca, "Diyarbakır, Şırnak, Batman, Mardin, Şanlıurfa ve Siirt'te birkaç hafta öncesine göre yüzde 30 ile 70'lere varan düşüşler gördük." ifadesini kullandı.
Koronavirüs vakalarındaki artışa ilişkin Bakan Koca, şunları söyledi:
"Van, bu anlamda Bakanlık olarak mercek altına aldığımız merkezlerden biri olmuştur. Son dönemde yüksek hasta sayısı artışlarını gördüğümüz illerden biri haline geldi. Van'daki hasta sayısı artışı son aya göre neredeyse 2 katına çıktı, son haftaya baktığımızda ise bu artış yüzde 17 düzeylerinde.
Van'da 3 hafta öncesinden başlayan ciddi bir yoğunluk yaşamaktayız. Bu dönemle yaptığımız hızlı ve etkili müdahalelerle bugün durumu kontrol etme çabası içindeyiz. Sağlık kuruluşlarımızda bu anlamda şu an bir sorun olmadığını söyleyebilirim. Van'da 80 olan filyasyon ekibi sayımızı bu dönemde hızla 128'e çıkardık."
Sağlık Bakanı Koca, "Türkiye, dünyada filyasyonu yani temaslı takibini en iyi ve yaygın yapan ülkelerden biridir." dedi.
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