Sağlık Bakanı Koca: Kapanma dönemi sonrası günlük vaka sayımız 10 binin altına düştü
Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmada,"Kapanma dönemi sonrası günlük vaka sayımız 10 binin altına düştü." dedi.
Sağlık Bakanı Koca, "(Kovid-19) Altyapı olarak günde 1,5 milyondan fazla aşı yapabilme potansiyelimiz var." diye konuştu.
Bakan Koca, "Bundan sonraki süreçte yasaklarla yönetimden ziyade daha çok kişisel tedbirlerle, yaygın aşılamayla bu dönemi sürdürmek istiyoruz." şeklinde ifade etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.