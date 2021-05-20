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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenliyor. BM 67. Genel Kurulu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını görüşmek üzere toplandı
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Sağlık, Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca: Kapanma dönemi sonrası günlük vaka sayımız 10 binin altına düştü

Mümin Altaş   | 20.05.2021
Sağlık Bakanı Koca: Kapanma dönemi sonrası günlük vaka sayımız 10 binin altına düştü

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmada,"Kapanma dönemi sonrası günlük vaka sayımız 10 binin altına  düştü." dedi.

Sağlık Bakanı Koca, "(Kovid-19) Altyapı olarak günde 1,5 milyondan fazla aşı yapabilme potansiyelimiz var." diye konuştu.

Bakan Koca, "Bundan sonraki süreçte yasaklarla yönetimden ziyade daha çok kişisel tedbirlerle, yaygın aşılamayla bu dönemi sürdürmek istiyoruz." şeklinde ifade etti.

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