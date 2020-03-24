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Sağlık, Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi ile koronavirüsü görüştü

Sağlık Bakanı Koca, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Miyajima ile koronavirüse karşı yapılacak çalışmaları ele aldıklarını açıkladı.

Buket Güven   | 24.03.2020
Sağlık Bakanı Koca, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi ile koronavirüsü görüştü

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima ile bir araya geldi.

Koca, Twiter hesabından yaptığı paylaşımda görüşmeye ilişkin şu bilgileri verdi:

"Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Bay Akio Miyajima ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Koronavirüs tehdidine karşı yapılacak çalışmalar başta olmak üzere, insanlığın ortak yararı ilkesiyle geliştirebileceğimiz çalışmaları ele aldık. Bilgide, tecrübede birliktelik içinde olacağız."

Öte yandan Bakan Koca, kayınvalidesi vefat eden AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'a başsağlığı diledi. 

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Saygıdeğer Binali Yıldırım'la eşi saygıdeğer Semiha Yıldırım Hanımefendi'nin üzüntülerini paylaşıyorum. Vefat eden kayınvalide ve anne Havva Hanım'a Allah'tan rahmet, geride kalanlara sağlıklı, uzun ömürler diliyorum." ifadesini kullandı. 

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