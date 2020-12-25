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Sağlık, Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca: İstanbul'da vaka sayısında önemli oranda düşüş kaydedildi

Sağlık Bakanı Koca,"Son hafta içinde İstanbul'da vaka sayısında önemli oranda düşüş kaydedildi. Polikliniklerde yüzde 50'ye varan azalma oldu; bu durum hastane yatışlarına yüzde 35, yoğun bakımlara yüzde 30 olarak yansıdı." dedi.

Elif Küçük   | 25.12.2020
Sağlık Bakanı Koca: İstanbul'da vaka sayısında önemli oranda düşüş kaydedildi

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki il sağlık yöneticileri ve başhekimlerle bir araya geldi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'daki il sağlık yöneticileri ve başhekimlerle haftalık değerlendirmelerini yaptıklarını belirtti.

Paylaşımında, son hafta içinde İstanbul'da vaka sayısında önemli oranda düşüş kaydedildiğine dikkati çeken Koca, şunları kaydetti:

"Polikliniklerde yüzde 50'ye varan azalma oldu; bu durum hastane yatışlarına yüzde 35, yoğun bakımlara yüzde 30 olarak yansıdı. Sahada 1963 filyasyon ekibimiz temaslı taramasına devam ediyor. Sağlık kuruluşlarımız görevini aksatmadan yürütüyor. Gayretlerimiz sonuç veriyor. Duraksama, tereddüt, gevşeme yok. Hep birlikte kazanacağız."

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