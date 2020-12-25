Sağlık Bakanı Koca: İstanbul'da vaka sayısında önemli oranda düşüş kaydedildi
Sağlık Bakanı Koca,"Son hafta içinde İstanbul'da vaka sayısında önemli oranda düşüş kaydedildi. Polikliniklerde yüzde 50'ye varan azalma oldu; bu durum hastane yatışlarına yüzde 35, yoğun bakımlara yüzde 30 olarak yansıdı." dedi.
İstanbul
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki il sağlık yöneticileri ve başhekimlerle bir araya geldi.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'daki il sağlık yöneticileri ve başhekimlerle haftalık değerlendirmelerini yaptıklarını belirtti.
Paylaşımında, son hafta içinde İstanbul'da vaka sayısında önemli oranda düşüş kaydedildiğine dikkati çeken Koca, şunları kaydetti:
"Polikliniklerde yüzde 50'ye varan azalma oldu; bu durum hastane yatışlarına yüzde 35, yoğun bakımlara yüzde 30 olarak yansıdı. Sahada 1963 filyasyon ekibimiz temaslı taramasına devam ediyor. Sağlık kuruluşlarımız görevini aksatmadan yürütüyor. Gayretlerimiz sonuç veriyor. Duraksama, tereddüt, gevşeme yok. Hep birlikte kazanacağız."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.