Sağlık Bakanı Koca: İstanbul'da, Türkiye genelinde virüse yakalananların sayısında artış var
Bakan Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da, Türkiye genelinde virüse yakalananların sayısında artış var" bilgisini paylaştı.
Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da ve Türkiye genelinde virüse yakalananların sayısında artış olduğu uyarısında bulundu.
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Kovid-19'un tüm dünyada yayıldığını belirterek şunları kaydetti:
COVID-19 tüm dünyada yayılıyor. İstanbul’da, Türkiye genelinde virüse yakalananların sayısında artış var. Tanı konmamış taşıyıcılarla kalabalıkta, herhangi bir ortamda bir araya gelebilirsiniz. Vaka artışlarının başlıca nedenlerinden biri hayatı salgın öncesindeymiş gibi yaşamak. pic.twitter.com/xVZz1OuFZp— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 4, 2020
"İstanbul'da, Türkiye genelinde virüse yakalananların sayısında artış var. Tanı konmamış taşıyıcılarla kalabalıkta, herhangi bir ortamda bir araya gelebilirsiniz. Vaka artışlarının başlıca nedenlerinden biri hayatı salgın öncesindeymiş gibi yaşamak."