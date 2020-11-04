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Türkiye, Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca: İstanbul'da, Türkiye genelinde virüse yakalananların sayısında artış var

Bakan Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da, Türkiye genelinde virüse yakalananların sayısında artış var" bilgisini paylaştı.

Merve Yıldızalp Özmen   | 04.11.2020
Sağlık Bakanı Koca: İstanbul'da, Türkiye genelinde virüse yakalananların sayısında artış var

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da ve Türkiye genelinde virüse yakalananların sayısında artış olduğu uyarısında bulundu.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Kovid-19'un tüm dünyada yayıldığını belirterek şunları kaydetti:

"İstanbul'da, Türkiye genelinde virüse yakalananların sayısında artış var. Tanı konmamış taşıyıcılarla kalabalıkta, herhangi bir ortamda bir araya gelebilirsiniz. Vaka artışlarının başlıca nedenlerinden biri hayatı salgın öncesindeymiş gibi yaşamak."

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