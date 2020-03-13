Sağlık Bakanı Koca: Hastanelere ziyaretçi kısıtlaması getiriyoruz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hastanelerimize ziyaretçi kısıtlaması getiriyoruz. Mesai saatleri içinde ziyaretçi kabul edilmeyecek." dedi.
Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hastanelerimize ziyaretçi kısıtlaması getiriyoruz. Mesai saatleri içinde ziyaretçi kabul edilmeyecek." dedi.
Koca, "Kamu çalışanlarından kronik hastalığı olanlar kolaylıkla izne ayrılabilecek, bu anlamda bir genelge de yayınlandı." diye konuştu.
Bakan Koca, Alo 184 SABİM Danışma Hattı'nı korona enfeksiyonuna özel bir danışma hattına dönüştürüldüğünü söyledi.
"Yurt dışından gelenlerin 14 gün idari izinli sayılmaları gerektiğiyle ilgili Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığından karar çıktı." ifadesini kullanan Koca, "Daha önce 5 ülkeye uçuş yasağı konmuştu. Şimdi 9 ülkeye daha bu yasak konuluyor." dedi.
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