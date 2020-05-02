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Sağlık, Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca: Günlük Kovid-19 vaka sayısı 2 binin altına düştü

Türkiye'de son 24 saatte 1983 kişiye Kovid-19 tanısı kondu. Sağlık Bakanı Koca, "30 Mart'tan bu yana ilk kez, günlük vaka sayısı 2 binin altına düştü. Yeni iyileşen hasta sayımız, bunun 2,5 katına yakın." ifadelerini kullandı.

Barış Kılıç   | 02.05.2020
Sağlık Bakanı Koca: Günlük Kovid-19 vaka sayısı 2 binin altına düştü

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 1983 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğunu, 78 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 124 bin 375, toplam can kaybının 3 bin 336 olduğunu, 4 bin 451 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 58 bin 259'a ulaştığını açıkladı.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 36 bin 318 test yapıldı. Bu kapsamda 1983 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 78 kişi vefat etti, 4 bin 451 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 111 bin 366, toplam vaka sayısı 124 bin 375 ve toplam vefat sayısı 3 bin 336'ya ulaştı. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1445, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 778, iyileşen toplam hasta sayısı da 58 bin 259 oldu.

"Günlük vaka sayısı 2 binin altına düştü"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "30 Mart'tan bu yana ilk kez, günlük vaka sayısı 2 binin altına düştü. Yeni iyileşen hasta sayımız, bunun 2,5 katına yakın." ifadelerini kullandı.

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