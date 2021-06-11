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Sağlık, Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca: Günlük doz sayısında ileriki saatlerde yeni bir rekora ulaşacağız

Zafer Fatih Beyaz   | 11.06.2021
Sağlık Bakanı Koca: Günlük doz sayısında ileriki saatlerde yeni bir rekora ulaşacağız

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Günlük doz sayısında ileriki saatlerde yeni bir rekora ulaşacağız." bilgisini paylaştı.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "500 bininci doz aşı az önce yapıldı. Günlük doz sayısında ileriki saatlerde yeni bir rekora ulaşacağız. Çalışanlarımız iş başında. Günlük kapasitemiz bu dozun 3 katından fazla. Hadi bakalım: Bugünkü aşı toplam kaç doza ulaşacak?" ifadelerini kullandı.


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