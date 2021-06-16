Sağlık Bakanı Koca: 'Gün içinde randevu, gün içinde aşı' uygulamasını başlattık
Sağlık Bakanı Koca, "gün içinde randevu, gün içinde aşı" uygulamasını başlattıklarını bildirdi.
Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Randevu İstesem Aşım Ne Zaman Yapılır? 'Gün içinde randevu, gün içinde aşı' uygulamasını başlattık. Randevu alın, aşınızı vakit kaybetmeden yapalım." ifadelerini kullandı.
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BUGÜN RANDEVU İSTESEM AŞIM NE ZAMAN YAPILIR? “Gün içinde randevu, gün içinde aşı” uygulamasını başlattık. Randevu alın, aşınızı vakit kaybetmeden yapalım.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 16, 2021