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Sağlık, Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca: 'Gün içinde randevu, gün içinde aşı' uygulamasını başlattık

Sağlık Bakanı Koca, "gün içinde randevu, gün içinde aşı" uygulamasını başlattıklarını bildirdi.

Yasemin Kalyoncuoğlu   | 16.06.2021
Sağlık Bakanı Koca: 'Gün içinde randevu, gün içinde aşı' uygulamasını başlattık Fotoğraf: Şebnem Coşkun/AA

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Randevu İstesem Aşım Ne Zaman Yapılır? 'Gün içinde randevu, gün içinde aşı' uygulamasını başlattık. Randevu alın, aşınızı vakit kaybetmeden yapalım." ifadelerini kullandı.

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