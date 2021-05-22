Sağlık Bakanı Koca: Gösterdiğimiz sabır meyvesini vermeye devam ediyor
Sağlık Bakanı Koca, "Gösterdiğimiz sabır meyvesini vermeye devam ediyor. Bugün de 9 bin vaka sayısının altına indik. Düşüşü sürekli kılacak olan bizleriz." ifadelerini kullandı.
Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki vaka sayılarının 9 binin altına düşmesine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gösterdiğimiz sabır meyvesini vermeye devam ediyor. Bugün de 9 bin vaka sayısının altına indik. Düşüşü sürekli kılacak olan bizleriz. Bu güce güvenin." ifadelerine yer verdi.
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Gösterdiğimiz sabır meyvesini vermeye devam ediyor. Bugün de 9.000 vaka sayısının altına indik. Düşüşü sürekli kılacak olan bizleriz. Bu güce güvenin.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 22, 2021