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Türkiye, Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca: Evde geçirdiğiniz zaman arttıkça mücadele gücümüz artacak

Sağlık Bakanı Koca, "Akşam 20.00'de evde olalım. Kısıtlama başlıyor. Evde olmak, salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarımıza karşı ise bir sorumluluk. Sizin evde geçirdiğiniz zaman arttıkça bizim mücadele gücümüz artacak." dedi.

Zehra Aydın Turapoğlu   | 21.11.2020
Sağlık Bakanı Koca: Evde geçirdiğiniz zaman arttıkça mücadele gücümüz artacak

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kısıtlamanın bu akşam saat 20.00'de başlayacağını hatırlatarak vatandaşları evde kalmaları için uyardı.


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Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Akşam 20.00'de evde olalım. Kısıtlama başlıyor. Evde olmak, ailece zaman geçirmek için fırsat, salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarımıza karşı ise bir sorumluluk. Sizin evde geçirdiğiniz zaman arttıkça bizim mücadele gücümüz artacak."

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