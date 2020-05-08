Euro
7.71
Dolar
7.15
BIST 100
98,634.17
Altın
1,703.82
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca: Ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun

Sağlık Bakanı Koca, "Ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun. Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz. Tedbiri elden bırakmayın." açıklamasında bulundu.

Enes Kaplan   | 08.05.2020
Sağlık Bakanı Koca: Ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun. Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz. Tedbiri elden bırakmayın." uyarısı yaptı.

Koca, Twitter hesabından, vatandaşlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik videolu paylaşımda bulundu.

Bakan Koca, paylaşımında, "Virüsten uzak durmanın yolu, maske ve sosyal mesafedir. Ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun. Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz. Tedbiri elden bırakmayın." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 270 bini aştı
Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 3 milyonu geçti
Sağlık Bakanı Koca: Ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun
Peru ve Ekvador'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı artıyor
ABD yönetiminden Kovid-19 sebebiyle kapanan iş yerlerinin açılmasına dair rapora engel

Benzer haberler

Sağlık Bakanı Koca: Ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun

Sağlık Bakanı Koca: Ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun

ABD, 60'tan fazla Çin firmasının maske ihracatı onayını geri geçti

Ambulans uçak kalp yetmezliği bulunan Ağrılı minik bebekler için havalandı

'İngiltere'den koruyucu önlüklerin standartlara uygun olmadığına dair şikayet almadık'

'İngiltere'den koruyucu önlüklerin standartlara uygun olmadığına dair şikayet almadık'
Bomba imha uzmanı gazi, vatan nöbetine maske dikerek devam ediyor

Bomba imha uzmanı gazi, vatan nöbetine maske dikerek devam ediyor
Maske ve koruyucu sağlık giysileri testlerden geçiriliyor

Maske ve koruyucu sağlık giysileri testlerden geçiriliyor