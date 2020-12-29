Sağlık Bakanı Koca: Çin'den gelen aşının yarın sabah burada olmasını bekliyoruz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, inaktif aşıların ilk bölümünü getiren uçağın, Türkiye saati ile 19.50'de Pekin havalimanından havalandığını bildirdi.
Ankara
Koca, Twitter'daki hesabından, Çin'den gelecek aşılara ilişkin paylaşımında, şunları kaydetti:
"İnaktif aşılarımızın ilk bölümünü getiren uçak Türkiye saati ile 19.50'de Pekin havalimanından havalandı. Yarın sabah burada olmasını bekliyoruz. Gelişmeleri bildirmeye devam edeceğiz."
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İnaktif aşılarımızın ilk bölümünü getiren uçak Türkiye saati ile 19.50’de Pekin havalimanından havalandı. Yarın sabah burada olmasını bekliyoruz. Gelişmeleri bildirmeye devam edeceğiz.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 29, 2020