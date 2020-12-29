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Sağlık, Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca: Çin'den gelen aşının yarın sabah burada olmasını bekliyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, inaktif aşıların ilk bölümünü getiren uçağın, Türkiye saati ile 19.50'de Pekin havalimanından havalandığını bildirdi.

Kemal Karadağ   | 29.12.2020
Sağlık Bakanı Koca: Çin'den gelen aşının yarın sabah burada olmasını bekliyoruz

Ankara

Koca, Twitter'daki hesabından, Çin'den gelecek aşılara ilişkin paylaşımında, şunları kaydetti:

"İnaktif aşılarımızın ilk bölümünü getiren uçak Türkiye saati ile 19.50'de Pekin havalimanından havalandı. Yarın sabah burada olmasını bekliyoruz. Gelişmeleri bildirmeye devam edeceğiz."

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