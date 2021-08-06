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Sağlık, Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca: Çift doz aşısını yaptıranların sayısı salgınla mücadele için yeterli değil

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çift doz aşısını yaptıranların sayısının salgınla mücadele için henüz yeterli olmadığını bildirdi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 06.08.2021
Sağlık Bakanı Koca: Çift doz aşısını yaptıranların sayısı salgınla mücadele için yeterli değil

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 salgınına karşı şu ana kadar 75 milyon doz aşı yapıldığını belirtti.

Aşılama hızı ve performansın yüksek olduğunu vurgulayan Koca, "Fakat çift doz aşısını yaptıranların sayısı salgınla mücadele için henüz yeterli değil. Daha önemlisi ilk dozu erteleyen kişilerin yaklaşık 20 milyon 570 bin olması." ifadelerini kullandı.

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