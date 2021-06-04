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Sağlık, Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca: Bugün itibarıyla 30 milyon doz Kovid-19 aşısı yapıldı

Ahmet Sertan Usul   | 04.06.2021
Sağlık Bakanı Koca: Bugün itibarıyla 30 milyon doz Kovid-19 aşısı yapıldı

Ankara

Bugün itibarıyla 30 milyon doz Kovid-19 aşısı yapıldığını açıklayan Sağlık Bakanı Koca, "Nüfusumuzun üçte birinden fazla doz aşı uygulanmış oldu." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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