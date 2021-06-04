Sağlık Bakanı Koca: Bugün itibarıyla 30 milyon doz Kovid-19 aşısı yapıldı
Ankara
Bugün itibarıyla 30 milyon doz Kovid-19 aşısı yapıldığını açıklayan Sağlık Bakanı Koca, "Nüfusumuzun üçte birinden fazla doz aşı uygulanmış oldu." dedi.
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Bugün itibariyle 30 milyon doz aşı yapıldı. Nüfusumuzun üçte birinden fazla doz aşı uygulanmış oldu. Nüfusumuzun üç katından fazla doz aşı için anlaşmamız bulunuyor. Yarın bugünden daha güzel olacak. Bu güce güvenin. pic.twitter.com/h7AO82CTPi— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 4, 2021