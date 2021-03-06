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Sağlık, Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca: Beklediğimiz cumartesilerin ilki. Devamı kıymetini bilmemize bağlı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kontrollü normalleşme sürecinin başlatılmasının ardından kısıtlamalarının azaltıldığı ilk hafta sonunda kurallara uyulmasını istedi.

Ahmet Sertan Usul   | 06.03.2021
Sağlık Bakanı Koca: Beklediğimiz cumartesilerin ilki. Devamı kıymetini bilmemize bağlı

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kontrollü normalleşme sürecinde kurallara uyulmasının önemine işaret etti.

Koca, "Beklediğimiz cumartesilerin ilki. Devamı, kıymetini bilmemize bağlı. Kısıtlamaların azalması, kurallara uymanın ödülüdür. Kurallara uyalım. Zor günlere dönüş yolunu kapatalım. Dışarı çıkıyorsak, maske takalım." mesajını paylaştı.

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