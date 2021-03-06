Sağlık Bakanı Koca: Beklediğimiz cumartesilerin ilki. Devamı kıymetini bilmemize bağlı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kontrollü normalleşme sürecinin başlatılmasının ardından kısıtlamalarının azaltıldığı ilk hafta sonunda kurallara uyulmasını istedi.
Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kontrollü normalleşme sürecinde kurallara uyulmasının önemine işaret etti.
Beklediğimiz Cumartesilerin ilki! Devamı, kıymetini bilmemize bağlı.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 6, 2021
Koca, "Beklediğimiz cumartesilerin ilki. Devamı, kıymetini bilmemize bağlı. Kısıtlamaların azalması, kurallara uymanın ödülüdür. Kurallara uyalım. Zor günlere dönüş yolunu kapatalım. Dışarı çıkıyorsak, maske takalım." mesajını paylaştı.
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Kısıtlamaların azalması, kurallara uymanın ödülüdür. Kurallara uyalım.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 6, 2021