Euro
7.53
Dolar
6.93
BIST 100
98,398.81
Altın
1,681.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca: Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabı 20 Nisan'da açılıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Avrupa'nın en büyük yoğun bakım kapasitesine sahip hastanelerinden İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabının 20 Nisan'da açılacağını bildirdi.

Burcu Çalık Göçümlü   | 18.04.2020
Sağlık Bakanı Koca: Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabı 20 Nisan'da açılıyor

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Avrupa'nın en büyük yoğun bakım kapasitesine sahip hastanelerinden İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabının 20 Nisan'da açılacağını bildirdi.

Twitter hesabından İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi'nin görüntülerini paylaşan Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Türkiye büyük sağlık yatırımlarına devam ediyor. Avrupa'nın en büyük yoğun bakım kapasitesine sahip hastanelerinden İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabı 20 Nisan'da açılıyor. Sekiz ayrı hastaneden oluşan dev sağlık kompleksi, sağlık sistemimizin gücüne güç katacak."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
ABD, Kovid-19 salgını uyarılarına rağmen Çin'e milyonlarca maske satmış
'Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabı 20 Nisan'da açılıyor'
İspanya OHAL'i 9 Mayıs'a kadar uzatacak

Benzer haberler

'Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabı 20 Nisan'da açılıyor'

'Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabı 20 Nisan'da açılıyor'

Sağlık Bakanı Koca, Atatürk Havalimanı'ndaki hastanenin inşaat alanını inceledi

'İstanbul'u her iki yakasıyla afetlere hazır hale getireceğiz'

Sağlık Bakanı Koca, Sancaktepe'de hizmete açılacak hastanenin inşaat alanını inceledi

Sağlık Bakanı Koca, Sancaktepe'de hizmete açılacak hastanenin inşaat alanını inceledi

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Sağlık Bakanı Koca: Türkiye'de 4. haftada vaka artış hızı düşüşe geçti

Sağlık Bakanı Koca: Türkiye'de 4. haftada vaka artış hızı düşüşe geçti