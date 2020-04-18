Sağlık Bakanı Koca: Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabı 20 Nisan'da açılıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Avrupa'nın en büyük yoğun bakım kapasitesine sahip hastanelerinden İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabının 20 Nisan'da açılacağını bildirdi.
Ankara
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Avrupa'nın en büyük yoğun bakım kapasitesine sahip hastanelerinden İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabının 20 Nisan'da açılacağını bildirdi.
Twitter hesabından İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi'nin görüntülerini paylaşan Bakan Koca, şunları kaydetti:
"Türkiye büyük sağlık yatırımlarına devam ediyor. Avrupa'nın en büyük yoğun bakım kapasitesine sahip hastanelerinden İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabı 20 Nisan'da açılıyor. Sekiz ayrı hastaneden oluşan dev sağlık kompleksi, sağlık sistemimizin gücüne güç katacak."