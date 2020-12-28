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Türkiye, Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca: Aşılamada vatandaşımızı zorlayıcı bir uygulama olmayacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürütülecek aşılama programında vatandaşları zorlayıcı bir uygulamanın olmayacağını belirtti.

Burcu Çalık Göçümlü   | 28.12.2020
Sağlık Bakanı Koca: Aşılamada vatandaşımızı zorlayıcı bir uygulama olmayacak Fotoğraf: Aytuğ Can Sencar/AA

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, aşıların zorunlu olmayacağına ilişkin daha önce yaptığı açıklamaları anımsatarak, "Aşılama programımız hazır. Vatandaşımızı zorlayıcı bir uygulama olmayacak. Aşının gerekliliğini bilim insanlarımızla toplumumuza anlatarak ikna etme çabası içinde olacağız. Bunun dışında bir uygulama söz konusu olmayacak." ifadesini kullandı.

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