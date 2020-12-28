Sağlık Bakanı Koca: Aşılamada vatandaşımızı zorlayıcı bir uygulama olmayacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürütülecek aşılama programında vatandaşları zorlayıcı bir uygulamanın olmayacağını belirtti.
Ankara
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Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, aşıların zorunlu olmayacağına ilişkin daha önce yaptığı açıklamaları anımsatarak, "Aşılama programımız hazır. Vatandaşımızı zorlayıcı bir uygulama olmayacak. Aşının gerekliliğini bilim insanlarımızla toplumumuza anlatarak ikna etme çabası içinde olacağız. Bunun dışında bir uygulama söz konusu olmayacak." ifadesini kullandı.
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Aşının zorunlu olmayacağını daha önce de söylemiştim. Aşılama programımız hazır. Vatandaşımızı zorlayıcı bir uygulama olmayacak. Aşının gerekliliğini bilim insanlarımızla toplumumuza anlatarak ikna etme çabası içinde olacağız. Bunun dışında bir uygulama söz konusu olmayacak. https://t.co/ie3F8wz5qb— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 27, 2020