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Sağlık, Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca: Aşı, maske ve mesafeden daha fazla korur, biraz daha sabır

Muhammed Boztepe   | 04.04.2021
Sağlık Bakanı Koca: Aşı, maske ve mesafeden daha fazla korur, biraz daha sabır

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Aşı, maske ve mesafeden daha fazla korur, biraz daha sabır. Eğer yola sabırla devam edersek, aşı sıramız geldikçe, hayatta sözü bile edilmez, bizi nihayet güvende hissettirecek küçük bir acı yaşayacağız. Aşı devam ederken büyük acılarımızın sayısı azalacak. Dünkü vefat sayısının 186 olmasında sebep çok. Risk almayalım."

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