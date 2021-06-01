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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Faruk Ilgaz Tesisleri’nde düzenlenen programda basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlıyor.
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Sağlık, Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca: Aşı ile salgının etkisini gündemden çıkaracağız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı ile salgının etkisini gündemden çıkaracaklarını belirterek, "Bu güce güvenin." ifadesini kullandı.

Özcan Yıldırım   | 01.06.2021
Sağlık Bakanı Koca: Aşı ile salgının etkisini gündemden çıkaracağız

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, 50 yaş üzeri vatandaşların aşı programının bugün itibarıyla başladığını anımsatarak, "Aşı ile salgının etkisini gündemimizden çıkaracağız. Bu güce güvenin." dedi.

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