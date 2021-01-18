Sağlık Bakanı Koca: 830 bin sağlık çalışanı Kovid-19 aşısının ilk dozunu oldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 830 bin sağlık çalışanının Kovid-19 aşısının ilk dozunu olduğunu, dünyadaki en hızlı uygulamalardan birini gerçekleştirdiklerini belirtti.
Ankara
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 81 ilin sağlık müdürleri ile aşı programını değerlendirdiklerini belirtti.
81 ilimizin sağlık müdürleri ile aşı programımızı değerlendirdik. Sağlık çalışanlarımızdan 830 bin kişi aşının ilk dozunu oldu. Dünyadaki en hızlı uygulamalardan birini gerçekleştirdik. Program takvimine göre sağlık çalışanları çarşamba gününe kadar aşılanmaya devam edilecek. pic.twitter.com/O6QONQOEKy— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 18, 2021
Bakan Koca, "Sağlık çalışanlarımızdan 830 bin kişi aşının ilk dozunu oldu. Dünyadaki en hızlı uygulamalardan birini gerçekleştirdik. Program takvimine göre sağlık çalışanları çarşamba gününe kadar aşılanmaya devam edilecek." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.