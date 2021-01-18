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Türkiye, Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca: 830 bin sağlık çalışanı Kovid-19 aşısının ilk dozunu oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 830 bin sağlık çalışanının Kovid-19 aşısının ilk dozunu olduğunu, dünyadaki en hızlı uygulamalardan birini gerçekleştirdiklerini belirtti.

Barış Kılıç   | 18.01.2021
Sağlık Bakanı Koca: 830 bin sağlık çalışanı Kovid-19 aşısının ilk dozunu oldu Fotoğraf: Eren Bozkurt/AA

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 81 ilin sağlık müdürleri ile aşı programını değerlendirdiklerini belirtti.

Bakan Koca, "Sağlık çalışanlarımızdan 830 bin kişi aşının ilk dozunu oldu. Dünyadaki en hızlı uygulamalardan birini gerçekleştirdik. Program takvimine göre sağlık çalışanları çarşamba gününe kadar aşılanmaya devam edilecek." ifadelerini kullandı.

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