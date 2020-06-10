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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor
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Sağlık, Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca: 65 yaş üstü yaş grubunda Kovid-19'a yakalanma oranı yüzde 50 düştü

Sağlık Bakanı Koca, "65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması sonrası bu yaş grubunda hastalığa yakalanma oranı yüzde 50 düştü." dedi.

Barış Gündoğan   | 10.06.2020
Sağlık Bakanı Koca: 65 yaş üstü yaş grubunda Kovid-19'a yakalanma oranı yüzde 50 düştü Fotoğraf: Aytuğ Can Sencar / AA

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması sonrası bu yaş grubunda hastalığa yakalanma oranı yüzde 50 düştü." dedi.

"Normalleşme sürecinde kılavuzumuz riskin devam ettiği gerçeğidir, son vakayı en kısa zamanda görmek tedbirlere uyumla mümkündür." diyen Koca, "Yeni tanı konan hasta sayısı, yeni iyileşen hasta sayımızın yüzde 40'ı kadar. Yaş ortalaması yeni vakalarda 36, vefatlarda 71."  ifadesini kullandı.

"Avrupa'dan farklı olarak yurt dışından gelen tüm vatandaşları sağlık taramasından geçirmek istiyoruz." şeklinde konuşan Koca, şunları söyledi:

"Ülkelerin salgın durumunu da göze alarak hangi takvimle bu seferlerin, uçuşların izinlerinin verilebileceğini belirledik.

Ülkelerle ilgili bir risk olduğunu tespit ettiğimizde bunu tekrar değerlendireceğiz."

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