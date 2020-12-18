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Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca, 5 ilde günlük vaka sayılarının düşüşe geçtiğini duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün durum değerlendirmesi yaptıkları 5 ilde vaka sayılarının düşüşe geçtiğini belirterek, "Birlikte mücadelemizin erken sonuçları alınmaya başlandı. Ara vermeden mücadeleye devam." ifadelerini kullandı.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 18.12.2020
Sağlık Bakanı Koca, 5 ilde günlük vaka sayılarının düşüşe geçtiğini duyurdu

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Mersin, Diyarbakır, Kocaeli, Antalya ve Trabzon'un valileri, il sağlık müdürleri ve halk sağlığı başkanları ile çevrim içi görüşerek durum değerlendirmesine devam ettiklerini belirtti. 

Mersin, Diyarbakır, Trabzon, Antalya ve Kocaeli'nin mercek altında olduğunu, günlük vaka sayılarının düşüşe geçtiğini aktaran Koca, açıklamasında şunları kaydetti:

"Mersin, son 2 haftada filyasyon ekip sayısı 186'dan 261'e çıkarıldı. Son hafta içinde günlük vakada yüzde 20 düşüş oldu, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 79. Diyarbakır, son 2 haftada filyasyon ekip sayısı 370'den 590'a çıkarıldı. Son hafta içinde günlük vakada yüzde 25 düşüş oldu, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65. Trabzon, son 2 haftada filyasyon ekip sayısı 175'den 247'ye çıkarıldı. Son hafta içinde günlük vakada yüzde 25 düşüş oldu, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65. Antalya, son 2 haftada filyasyon ekip sayısı 300'den 402'ye çıkarıldı. Son hafta içinde günlük vakada yüzde 30 düşüş oldu, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71. Kocaeli, son 2 haftada yoğun bakım yatak sayısı 242 den 340'a, filyasyon ekip sayısı 150'den 209'a çıkarıldı. Son hafta içinde günlük vakada yüzde 35 düşüş oldu, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 73. El birliğiyle mücadelemizin erken etkisi görülmeye başlandı. Bu etkinin kalıcılığı mücadeledeki ısrarımıza ve gücümüze bağlı. Ara vermeden mücadeleye devam, birlikte kazanacağımız günler uzak değil."

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