Sağlık Bakanı Koca, 15 ilin sağlık müdürleriyle toplantı yaptı
Sağlık Bakanı Koca, 15 ilin sağlık müdürleriyle yaptığı toplantılarda nedenleriyle Kovid-19 vaka artışlarını, yeni tedbirleri ve sahadaki ihtiyaçları görüştü.
Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 ilin sağlık müdürleriyle yaptığı toplantılarda nedenleriyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka artışlarını, yeni tedbirleri ve sahadaki ihtiyaçları görüştü.
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Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 15 ilin sağlık müdürleriyle ayrı ayrı toplantı gerçekleştirdiğini belirterek, "Nedenleriyle vaka artışlarını, yeni tedbirleri, sahadaki ihtiyaçları ele aldık. Görüşmelerde değişmeyen konu, sizce ne olmuştur? Hastalar, hastalığa basit sebeplerle yakalanıyor." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.