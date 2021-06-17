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Türkiye, Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca 1 milyon 500 bininci doz aşının yapıldığını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün 1,5 milyonuncu doz aşının, günün bitmesine 2 saat 17 dakika kala yapıldığını bildirdi.

Zehra Aydın Turapoğlu   | 17.06.2021
Sağlık Bakanı Koca 1 milyon 500 bininci doz aşının yapıldığını açıkladı Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş/AA

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "1,5 milyonuncu doz aşı, 24 saatin dolmasına 2 saat 17 dakika kala yapıldı. Yer, Tekirdağ Doktor İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi. Sağlık personeli, Dilek Coşkun. Aşıdan sorumlu hekim, Beraat Özdemir. Dünkü toplam sayı 1 milyon 416 bin 795'ti. Bu hız, bu işi erkenden bitirecek." ifadelerini kullandı.

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