Sağlık Bakanı Koca 1 milyon 500 bininci doz aşının yapıldığını açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün 1,5 milyonuncu doz aşının, günün bitmesine 2 saat 17 dakika kala yapıldığını bildirdi.
Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "1,5 milyonuncu doz aşı, 24 saatin dolmasına 2 saat 17 dakika kala yapıldı. Yer, Tekirdağ Doktor İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi. Sağlık personeli, Dilek Coşkun. Aşıdan sorumlu hekim, Beraat Özdemir. Dünkü toplam sayı 1 milyon 416 bin 795'ti. Bu hız, bu işi erkenden bitirecek." ifadelerini kullandı.
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1,5 MİLYONUNCU DOZ AŞI, 24 saatin dolmasına 2 saat 17 dakika kala yapıldı. Yer, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi. Sağlık personeli, Dilek Coşkun. Aşıdan sorumlu hekim, Beraat Özdemir. Dünkü toplam sayı 1 Milyon 416 Bin 795’ti. Bu hız bu işi erkenden bitirecek. pic.twitter.com/XGKURVqTQR— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 17, 2021