Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yalova artık mavi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en az bir doz Kovid-19 aşısı olanların oranının yüzde 75'in üstüne çıktığı Yalova'nın düşük riskli iller kategorisine geçtiğini bildirdi.
Ankara
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yalova, yüzde 75'in üstüne çıkan ilk doz aşılanma oranıyla düşük riskli iller kategorisinde yerini aldı. Kovid-19 Risk Haritamızda Yalova artık mavi." ifadelerini kullandı.
YALOVA, %75’in üstüne çıkan ilk doz aşılanma oranıyla düşük riskli iller kategorisinde yerini aldı. Covid-19 Risk Haritamızda Yalova artık MAVİ.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 6, 2021
Sağlık Bakanlığının "covid19.saglik.gov.tr" sitesinde, Yalova'da en az bir doz Kovid-19 aşısı olanların oranının yüzde 75'e ulaştığı bilgisi yer alıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.