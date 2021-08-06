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Sağlık, Koronavirüs

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yalova artık mavi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en az bir doz Kovid-19 aşısı olanların oranının yüzde 75'in üstüne çıktığı Yalova'nın düşük riskli iller kategorisine geçtiğini bildirdi.

Zafer Fatih Beyaz   | 06.08.2021
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yalova artık mavi

Ankara

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yalova, yüzde 75'in üstüne çıkan ilk doz aşılanma oranıyla düşük riskli iller kategorisinde yerini aldı. Kovid-19 Risk Haritamızda Yalova artık mavi." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığının "covid19.saglik.gov.tr" sitesinde, Yalova'da en az bir doz Kovid-19 aşısı olanların oranının yüzde 75'e ulaştığı bilgisi yer alıyor.

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