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Türkiye, Koronavirüs

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Büyüklerimiz tedbirlere uydu

Sağlık Bakanı Koca, "Büyüklerimiz evde kalarak, dışarıda maske takıp sosyal mesafeyi koruyarak tedbirlere uydu." ifadesini kullandı.

Barış Gündoğan   | 11.06.2020
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Büyüklerimiz tedbirlere uydu

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 65 yaş üstü vatandaşın maskeli fotoğrafını "Fotoğraf temsili, teşekkür yürektendir" notuyla paylaştı.

Koca, şunları kaydetti:

"Büyüklerimiz evde kalarak, dışarıda maske takıp sosyal mesafeyi koruyarak tedbirlere uydu. Büyüklüklerini göstermeye devam ediyorlar. Teşekkür ederim. Onlara karşı özenli olalım. Salgını, kurallara uyarak yenebiliriz. Kurallara uymayanları nazikçe uyaranlara da teşekkür ederim."

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