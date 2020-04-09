Euro
7.30
Dolar
6.66
BIST 100
95,834.44
Altın
1,680.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, Koronavirüs

Rize'de pandemi hemşiresi koronavirüsü yenerek alkışlarla görevine döndü

Rize'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarına müdahale ettiği sırada virüs kapan hemşire, tedavisinin ardından alkışlar eşliğinde görevine döndü.

Muhittin Sandıkçı   | 09.04.2020
Rize'de pandemi hemşiresi koronavirüsü yenerek alkışlarla görevine döndü

Rize


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, pandemi servisi hemşiresi 24 yaşındaki Hatime Karakuş'a, yaklaşık 10 gün önce görev yaptığı hastanede Kovid-19 hastalığı belirtilerini göstermesi üzerine test yapıldı.

Test sonucu pozitif çıkan hemşire, bağlı bulunduğu hastanede tedavi görmeye başladı. Yaklaşık 10 günlük tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Karakuş, fedakarlık örneği göstererek görevine döndü.

Genç hemşire, göreve döndüğü ilk gün arkadaşları tarafından alkışlarla karşılandı.

İl Sağlık Müdürlüğünün, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Dün Ahmet, Derya; bugün Hatime Karakuş. Kahramanlar sadece isim değiştirir ruhları hep aynıdır" ifadeleri ile Hatime Karakuş ve göreve dönen sağlık çalışanlarına teşekkür edildi.

Rize'de daha önce koronavirüsü yenen hemşire Derya Yazıcı ve Ahmet Uysal da görevlerine dönmüştü. Karakuş, Rize'de göreve dönen üçüncü sağlık çalışanı oldu.

Öte yandan, Vali Kemal Çeber de fedakarlığından dolayı Karakuş'a, hediye vererek teşekkür etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Erzurum'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 6 mahalle karantinaya alındı
Rize'de pandemi hemşiresi koronavirüsü yenerek alkışlarla görevine döndü
Yemen'deki Husiler, 'Kovid-19 nedeniyle 1670 kişiyi serbest bıraktıklarını' açıkladı
Fransa'da Kovid-19 salgınından ölenlerin sayısı 12 bin 210'a yükseldi
New York'ta Kovid-19 ölümleri 7 bini geçti

Benzer haberler

Rize'de pandemi hemşiresi koronavirüsü yenerek alkışlarla görevine döndü

Rize'de pandemi hemşiresi koronavirüsü yenerek alkışlarla görevine döndü

Fransa'da Kovid-19 salgınından ölenlerin sayısı 12 bin 210'a yükseldi

OPEC: Küresel petrol stok kapasitesi mayısta dolabilir

UEFA EURO 2020'yi aynı şehirlerde düzenlemeyi planlıyor

UEFA EURO 2020'yi aynı şehirlerde düzenlemeyi planlıyor
Sağlık Bakanlığı: Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 2142'ye ulaştı

Sağlık Bakanlığı: Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 2142'ye ulaştı
Adalet Bakanı Gül: Hakim ve savcı adaylarımız için dijital eğitim süreci başladı

Adalet Bakanı Gül: Hakim ve savcı adaylarımız için dijital eğitim süreci başladı