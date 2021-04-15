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Türkiye, Koronavirüs

Ramazan davulcuları sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak

Ramazan ayında vatandaşları sahura uyandırmak için davul çalacak kişiler, sokağa çıkma kısıtlamasında istisna kapsamında yer alacak.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 15.04.2021
Ramazan davulcuları sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

AA muhabirinin İçişleri Bakanlığından edindiği bilgiye göre, Ramazan davulcuları, iş güzergahlarıyla sınırlı olmak kaydıyla istisna kapsamında olduklarına dair belge bulunduracak.

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