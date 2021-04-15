Ramazan davulcuları sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak
Ramazan ayında vatandaşları sahura uyandırmak için davul çalacak kişiler, sokağa çıkma kısıtlamasında istisna kapsamında yer alacak.
Ankara
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AA muhabirinin İçişleri Bakanlığından edindiği bilgiye göre, Ramazan davulcuları, iş güzergahlarıyla sınırlı olmak kaydıyla istisna kapsamında olduklarına dair belge bulunduracak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.