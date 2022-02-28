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Sağlık, Koronavirüs

Prof. Dr. Ateş Kara: TURKOVAC aşısının hastaneye başvuruyu önlemede etkinliği çok yüksek

Türkiye Aşı Enstitüsü Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, "TURKOVAC aşısı, ölümü önlemede çok etkili, yoğun bakıma gitmeyi önlüyor. Hastaneye başvuruyu önlemede de etkinliği çok yüksek." dedi.

Rauf Maltaş   | 28.02.2022
Prof. Dr. Ateş Kara: TURKOVAC aşısının hastaneye başvuruyu önlemede etkinliği çok yüksek

Şanlıurfa

 Türkiye Aşı Enstitüsü Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın üretiminin yapıldığı Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tesislerde gazetecilere yaptığı açıklamada, aşının üretiminin kolay olmadığını, testlerin zorlu bir süreçten yoğun bir emekle geçtiğini hatırlattı.

Aşıların etkinliklerinin kullanım amaçlarına göre değişebildiğini aktaran Kara, şöyle konuştu:

"Bizim hem klinik hem de uygulamalarda gördüğümüz şöyle bir verimiz var; TURKOVAC aşısı, ölümü önlemede çok etkili, yoğun bakıma gitmeyi önlüyor. Hastaneye başvuruyu önlemede de etkinliği çok yüksek. Diğer inaktif aşılara karşı da karşılaştırmalar yapmıştık. Aşımızda diğer inaktif aşılara karşı daha iyi koruyucu nitelikte olan bazı veriler ortaya çıktı. Bu bir avantaj. Biz hem buradan hem diğer sonuçlardan TURKOVAC aşısının koruyucu olduğunu gördük."

Türkiye'nin TURKOVAC üretimiyle çok önemli ve zor olan bir süreci geride bıraktığını vurgulayan Kara, "Virüs konusunda şimdiye kadar olan basamaklardaki aşı sürecini tamamladık. Bundan sonraki süreci de hızla geliştirebiliriz. TURKOVAC ile hem kazanılan tecrübe hem aşının elde edilmesindeki sürecin kısaltılması hem de aşının başarıları çok büyük adımlar olarak gerçekleştirildi. Geldiğimiz nokta hepimiz için çok büyük başarı ve çalışmadır." şeklinde konuştu.

Aşının Omicron varyantına karşı etkisine değinen Kara, "Omicron için farklı aşıya şu an acil ihtiyaç var mı? Hayır. Mevcut aşılarımızın TURKOVAC aşımızın da Omicron varyantına karşı etkili olduğunu biliyoruz. Bir sonraki basamakta varyantlara karşı istemiyoruz ama onlara hazır olmamız gerekiyor. " dedi.

"Aşı çalışmalarımız hızlı bir şekilde yapılmakta"

Türkiye Sağlık Enstitüleri (TÜSEB) Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan da 81 ilde TURKOVAC aşısının vurulduğunu, özellikle 3. ve 4. doz olarak uygulandığını söyledi.

TURKOVAC tecrübesinin önemli olduğunu vurgulayan Akdoğan, "Yeni varyantlara karşı da aşı çalışmalarımız hızlı bir şekilde yapılmaktadır. Bu çalışmalar gelecekteki olabilecek pandemiler açısından da önemlidir. Olası yeni varyantlara karşı etkili ve güvenli olarak kullanılabilmesi açısından önem taşıyor." diye konuştu.

TÜSEB Türkiye Biyoteknoloji Enstitüsü Başkanı Doç. Dr. Rabia Çakır Koç, TÜSEB'den Dr. Şükran Yılmaz ve Musa Alkan ile TURKOVAC üreticisi firmanın Genel Müdür Yardımcısı Dr. Nilay Ünal da kendi branşlarında yerli aşıya sundukları katkılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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