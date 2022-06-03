Dolar
16.52
Euro
17.71
Altın
1,853.87
ETH/USDT
1,766.30
BTC/USDT
29,474.00
BIST 100
2,601.25
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi konuşuyor
logo
Yaşam, Koronavirüs

Ortaokul öğrencisi Kovid-19 sürecinde tuvale yansıttığı 50 eserle sergi açtı

Sivas'ta 11 yaşındaki ortaokul öğrencisi Mehlika Meral'in, Kovid-19 sürecinde suluboya tekniğiyle yaptığı doğa resimleri sergide görücüye çıktı.

Halife Yalçınkaya   | 03.06.2022
Ortaokul öğrencisi Kovid-19 sürecinde tuvale yansıttığı 50 eserle sergi açtı Fotoğraf: Göksel Cüneyt İğde/AA

Sivas

Behrampaşa Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Mehlika Meral, küçük yaşlarda resim sanatına ilgi duymaya başladı. Ailesinin bu durumu keşfetmesiyle 8 yaşından itibaren Sivas Galeri Sanatoryum Sanat Eğitim Merkezi'nde resim eğitmeni Ayşe Aygün ile karakalem çizimlerine başlayan Mehlika, Kovid-19 döneminde doğa temalı eserler ortaya çıkarmak için suluboya tekniğine geçti.

Yaklaşık 1,5 yıldır suluboya tekniğiyle çalışarak sürdürülebilir bir yaşam için doğanın önemini ortaya koyan 50 esere imza atan Mehlika, öğretmeni ve ailesinin desteğiyle Şemsi Sivasi İl Halk Kütüphanesi'nde ilk sergisini açtı.

Mehlika Meral, gazetecilere, salgın döneminde insanların çok fazla doğadan uzak kaldığına dikkati çekerek, "Bu nedenle resimlerimin temasını doğa ve çevre oluşturdu. Doğa ile birlikte yaşamanın önemini anlatan resimler yaptım. Öğretmenim ve ailemin yardımıyla 50 eserden oluşan güzel bir sergi açtığımı düşünüyorum." dedi.

Öğrencisinin çok yetenekli olduğunu dile getiren resim eğitmeni Ayşe Aygün, "Suluboya içinde çok farklı teknikler var. Mehlika bunlar üzerinde çalışırken kendi tarzını da oluşturmuş oldu ve 1,5 yıllık emeğinin sonunda ilk sergisini açtı." diye konuştu.

Anne Gülşah Meral da kızının resme ilgisini ve kabiliyetini keşfettikten sonra eğitim almasını sağladıklarını belirterek, "Ayşe hocamızla doğa üzerinde sürdürülebilir yaşamı tema olarak seçip çalışmalara başladılar. İnşallah bundan sonra da resim üzerine ilerlemeye devam edecek." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Beykoz'da durağa çarpan İBB'ye bağlı kamyon su kanalına devrildi
Van merkezli 4 ildeki PKK/KCK operasyonunda 11 şüpheli yakalandı
Hakkari'de haziranda karla mücadele çalışması
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi konutlarına yerleştirilen depremzedeler yıl sonuna kadar süre istiyor

Benzer haberler

Ortaokul öğrencisi Kovid-19 sürecinde tuvale yansıttığı 50 eserle sergi açtı

Ortaokul öğrencisi Kovid-19 sürecinde tuvale yansıttığı 50 eserle sergi açtı

Güney Kore, Kovid-19 aşısı olmayan ziyaretçiler için karantinayı kaldıracak

Bazı bölgelerde toz taşınımı etkili oluyor

'Kovid-19 Salgınının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi' konulu genelge yürürlükten kaldırıldı

'Kovid-19 Salgınının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi' konulu genelge yürürlükten kaldırıldı
Afrika'da Kovid-19'a bağlı ölümlerin yüzde 94 azalması bekleniyor

Afrika'da Kovid-19'a bağlı ölümlerin yüzde 94 azalması bekleniyor

İspanya, Schengen ülkelerinden gelenlere Kovid-19 kontrollerini kaldırdı

İspanya, Schengen ülkelerinden gelenlere Kovid-19 kontrollerini kaldırdı