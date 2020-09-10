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Türkiye, Koronavirüs

Niğde, Yozgat ve Nevşehir'de Kovid-19 karantina kurallarına uymayanlar KYK yurtlarına yerleştirilecek

Niğde, Yozgat ve Nevşehir'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında, karantina kurallarına uymayanların KYK yurtlarına yerleştirileceği bildirildi.

Abdullah Özkul,Ömer Ertuğrul,Behçet Alkan   | 10.09.2020
Niğde, Yozgat ve Nevşehir'de Kovid-19 karantina kurallarına uymayanlar KYK yurtlarına yerleştirilecek Fotoğraf: Metin Aktaş/AA


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Niğde, Yozgat ve Nevşehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, karantina kurallarına uymayanların Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleştirileceği bildirildi. 

Niğde

Niğde Valiliğinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "İlimizde, toplum sağlığını hiçe sayıp karantina ihlali yapan vatandaşlarımız, yurtlara alınarak karantina sürelerinin buralarda tamamlanması sağlanacaktır. Yurtlarda kalma süresince oluşan masraflar da ayrıca kendilerinden tahsil edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Yozgat

Yozgat Valisi Ziya Polat da sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, şu ifadelere yer verdi:

"Yozgat'ta Kovid-19 pozitif olup karantina kurallarını ihlal ederek evlerinden ayrılan vatandaşlarımızın, valiliğimizce belirlenen yurtlarda karantina sürelerinin tamamlanmasını sağlayacağız. Yapılan masraflar da kendilerinden tahsil edilecektir. Lütfen tedbirlere uyalım."

Nevşehir

Nevşehir Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da Kovid-19 testi pozitif çıkan ve karantina kurallarına uymayarak toplum sağlığını tehdit edenlerin KYK yurtlarında kalmalarının sağlanılacağı, kalma süresi boyunca oluşan masrafların kendilerinden tahsil edileceği duyuruldu.

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