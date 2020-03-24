MSB: Birliklerimizdeki ortak kullanım alanlarında dezenfekte işlemleri titizlikle sürdürülüyor
Milli Savunma Bakanlığı, askeri birliklerdeki tüm ortak kullanım alanlarında dezenfekte işlemlerinin titizlikle sürdürüldüğü bildirdi.
Ankara
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Milli Savunma Bakanlığından (MSB), askeri birliklerdeki tüm ortak kullanım alanlarında dezenfekte işlemlerinin titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, bakanlık bünyesindeki birimlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin alınmaya devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Bu kapsamda, birliklerimizdeki tüm ortak kullanım alanlarında dezenfekte işlemleri titizlikle sürdürülüyor." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.