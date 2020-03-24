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Türkiye, Koronavirüs

MSB: Birliklerimizdeki ortak kullanım alanlarında dezenfekte işlemleri titizlikle sürdürülüyor

Milli Savunma Bakanlığı, askeri birliklerdeki tüm ortak kullanım alanlarında dezenfekte işlemlerinin titizlikle sürdürüldüğü bildirdi.

Muhammed Ali Toruntay   | 24.03.2020
MSB: Birliklerimizdeki ortak kullanım alanlarında dezenfekte işlemleri titizlikle sürdürülüyor

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), askeri birliklerdeki tüm ortak kullanım alanlarında dezenfekte işlemlerinin titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, bakanlık bünyesindeki birimlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin alınmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda, birliklerimizdeki tüm ortak kullanım alanlarında dezenfekte işlemleri titizlikle sürdürülüyor." ifadelerine yer verildi.

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