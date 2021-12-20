Dolar
18.12
Euro
20.49
Altın
1,795.12
ETH/USDT
3,843.10
BTC/USDT
46,500.00
BIST 100
2,056.36
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
logo
Sağlık, Koronavirüs

Moderna: Kovid-19 destek aşımızın yarım dozu Omicron'a karşı antikor oranını 37 kat artırıyor

ABD ilaç firması Moderna, ürettiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının destek dozunun, virüsün yeni varyantı Omicron'a karşı son derece etkili olduğunu duyurdu.

Islam Doğru   | 20.12.2021
Moderna: Kovid-19 destek aşımızın yarım dozu Omicron'a karşı antikor oranını 37 kat artırıyor

New York

ABD ilaç firması Moderna'dan yapılan açıklamada, Moderna'nın Kovid-19 destek aşısının yarım dozunun Omicron varyantına karşı antikor oranını 37 kat arttırdığı belirtildi.

Moderna başhekimi Paul Burton, ön çalışmalardan elde edilen ilk verilerin ümit verici olduğunu kaydederek, "Tatil sezonuna girerken bu iyi bir koruma sağlamalı." ifadesini kullandı.

Burton, hastanelere kaldırılma ve ölümler üzerinde Moderna destek aşısının ne kadar koruyucu olduğu konusunda ise henüz ellerinde klinik veri bulunmadığına dikkat çekerek, en son sonuçların yine de destek aşısının "güven verici" ve "son derece etkili" olduğunu gösterdiğini kaydetti.

Federal yetkililer, gelecek hafta başlayacak Noel ve yeni yıl tatilleri öncesi ülkede Omicron varyantı kaynaklı vakaların hızla artışa geçmesinden endişe ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 18 bin 762 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi yaşamını yitirdi
Kovid-19'a yakalanmış kişilerin yüzde 40'ı 'Uzun Kovid Sendromu'ndan muzdarip
Moderna: Kovid-19 destek aşımızın yarım dozu Omicron'a karşı antikor oranını 37 kat artırıyor
AB ilaç düzenleyicisi, Novavax aşısının kullanımını tavsiye etti
Hollanda, Omicron varyantı nedeniyle ek önlemler aldı

Benzer haberler

Moderna: Kovid-19 destek aşımızın yarım dozu Omicron'a karşı antikor oranını 37 kat artırıyor

Moderna: Kovid-19 destek aşımızın yarım dozu Omicron'a karşı antikor oranını 37 kat artırıyor

BM: Küresel mal ticareti 3'üncü çeyrekte düştü, Omicron varyantı riskleri artırdı

Bundesbank: Omicron varyantı Alman ekonomisini beklenenden daha güçlü yavaşlatabilir

CNN, artan Kovid-19 vakaları nedeniyle ofislerinde yeniden uzaktan çalışmaya geçti

CNN, artan Kovid-19 vakaları nedeniyle ofislerinde yeniden uzaktan çalışmaya geçti
ABD'de Omicron varyantı 'kara kışın habercisi' haline geldi

ABD'de Omicron varyantı 'kara kışın habercisi' haline geldi

Hollanda'da Omicron varyantı nedeniyle 4 hafta tam kapanma uygulanacak

Hollanda'da Omicron varyantı nedeniyle 4 hafta tam kapanma uygulanacak