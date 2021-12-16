Dolar
14.97
Euro
16.91
Altın
1,784.62
ETH/USDT
3,993.90
BTC/USDT
48,660.00
BIST 100
2,162.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ankara'nın yüksek kesimleri gece başlayan kar yağışı ile beyaza büründü
logo
Sağlık, Koronavirüs

Moderna, Japonya'da Kovid-19'a karşı takviye doz aşı için onay aldı

Japonya'da, aşı üreticisi Moderna'nın, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı takviye doz aşı için yaptığı başvuru onaylandı.

Ahmet Furkan Mercan   | 16.12.2021
Moderna, Japonya'da Kovid-19'a karşı takviye doz aşı için onay aldı

Tokyo

Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı Kovid-19 Uzman Heyeti, Moderna'nın destekleyici dozuna "kullanım izni" verdi.

Takviye dozun, başta sağlık çalışanlarına olmak üzere 18 yaş ve üstüne Ocak 2022'den itibaren ve ücretsiz uygulanacağı kaydedildi.

Moderna'nın ülke içi satış ve dağıtımından sorumlu Takeda firması, 3. doz uygulanmasına yönelik kullanım izni başvurusunu geçen ay yapmıştı.

Pfizer'ın destekleyici dozu, ülke içi kullanım onayını geçen ay almıştı. Böylelikle Japonya içi takviye doz uygulanabilecek aşı sayısı ikiye çıktı.

Kyodo ajansına göre Japonya hükümeti, Kovid-19 aşıların 2. ve 3. doz arasında uyguladığı "8 aylık prensip süre" şartının 6 aya indirilmesi üzerinde çalışıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Moderna, Japonya'da Kovid-19'a karşı takviye doz aşı için onay aldı
Çin'de Kovid-19 vakalarının sayısı 100 bine ulaştı
Japonya'da Kovid-19'un Omicron varyantında vaka sayısı 32'ye çıktı
İtalya'da 5-11 yaş grubu çocuklara ilk Kovid-19 aşıları yapılıyor
İngiltere'de Kovid-19 salgınında 'bu yılın en yüksek vaka sayısı' kaydedildi

Benzer haberler

Moderna, Japonya'da Kovid-19'a karşı takviye doz aşı için onay aldı

Moderna, Japonya'da Kovid-19'a karşı takviye doz aşı için onay aldı

Japonya'nın tarım, orman ve deniz ürünleri ihracatı ilk kez 1 trilyon yeni aştı

Çin'de Kovid-19 vakalarının sayısı 100 bine ulaştı

Japonya'da Kovid-19'un Omicron varyantında vaka sayısı 32'ye çıktı

Japonya'da Kovid-19'un Omicron varyantında vaka sayısı 32'ye çıktı
İngiltere'de Kovid-19 salgınında 'bu yılın en yüksek vaka sayısı' kaydedildi

İngiltere'de Kovid-19 salgınında 'bu yılın en yüksek vaka sayısı' kaydedildi
İtalya'da Kovid-19 salgınında nisandan beri en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi

İtalya'da Kovid-19 salgınında nisandan beri en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi